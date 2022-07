Il W Costa Navarino pronto al debutto: ad agosto l'apertura

E’ fissato per il prossimo 11 agosto l’esordio in Grecia del brand di Marriott W Hotels Worlwide con l’apertura del W Costa Navarino. Si tratta di un complesso adults only situato su Navarino Waterfront dotato di 246 tra camere, suite e villas.

“Il W Escape, con il suo design rustico e al tempo stesso sofisticato, è una vetrina dell'evoluzione del design del marchio W Hotels e si affiancherà ad alcune delle nostre più recenti aperture nell'area Emea, come il W Rome - Candice D'Cruz, vicepresidente di Marriott International Luxury Brands, Emea -. E poiché continuiamo a concentrarci sulle mutevoli esigenze dei viaggiatori turistici, la programmazione prevista e l'attenzione per i soli adulti del W Costa Navarino rafforzeranno il nostro portfolio globale di esperienze esclusive a marchio W Hotels".



Le Infinity Swim Up Rooms offrono accesso diretto alla piscina, sono perfette per gruppi di amici che prenotano camere vicine. Per un soggiorno all’insegna della privacy e dell’esclusività, gli ospiti possono scegliere tra le WOW Beachfront Infinity Suites con una o due camere da letto o una delle WOW Beachfront Infinity Villas con tre camere da letto, complete di terrazza e piscina privata all'aperto e accesso diretto alla spiaggia.