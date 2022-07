BWH Hotel Group Italia integra Scalapay tra i sistemi di pagamento digitale

Anche BWH Hotel Group Italia entra nella rete di Scalapay per integrare nei sistemi di prenotazione il pagamento dilazionato in 3 rate senza interessi. Si tratta del primo gruppo alberghiero internazionale a offrire la formula buy now pay later.

Il sistema viene reso disponibile sia sul sito della compagnia sia su quelli dei singoli alberghi, rafforzando così il sistema dei pagamenti digitali del gruppo alberghiero e Hotel Payment Studio la sua piattaforma principale.



“Questa integrazione è un’ulteriore evoluzione del nostro sistema di prenotazione e pagamento digitale – afferma Sara Digiesi (nella foto) cmo & cso di BWH Hotel Group Italia – l’adozione di Scalapay ci consente di offrire ad un’audience ampia, composta prevalentemente di utenti tra i 25 e 44 anni e attratta dal mondo dei viaggi, una soluzione che facilita l’accesso ai nostri servizi”.



“Grazie alla presenza delle loro strutture su tutto il territorio italiano – gli fa eco Matteo Ciccalè, partnership director travel di Scalapay -, alla varietà dell'offerta, e merito anche della tecnologia il gruppo offre ora la possibilità ai consumatori di soggiornare in tutta la penisola, durante tutto l’anno e pagare in 3 rate senza interessi, con cancellazione gratuita e non”.