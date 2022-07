Hyatt Regency: nuova struttura a Salt Lake City

Aprirà nel mese di ottobre a Salt Lake City, in Utah, l’Hyatt Regency Salt Lake City. La struttura, situata a soli 15 minuti di auto dall’aeroporto e collegata al Salt Palace Convention Center, si sviluppa su 25 piani.

Stando a quanto riporta TravelPulse comprende al suo interno, oltre a 700 spaziose camere e suite moderne dotate di ogni comfort tecnologico, tre punti di ristoro (Contribution, The Salt Republic e Muntanya) in grado di offrire un’ampia varietà di piatti e di ambienti, un’accogliente lobby con tanto di camino, diversi spazi per riunioni ed eventi e ancora una terrazza panoramica con piscina all’aperto riscaldata da cui godere di una vista mozzafiato sulle montagne circostanti. L. F.