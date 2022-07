Preferred Hotels and Resorts, tre nuove strutture in Italia

Sono 19 le new entry che Preferred Hotels and Resorts ha accolto dal 1 aprile al 30 giugno di quest’anno, 3 delle quali italiane.

Il brand di hotel indipendenti ha infatti affiliato 9 strutture negli Stati Uniti, 3 in Messico, 3 in Italia, e poi ancora una in Portogallo, una in Francia, una ad Anguilla e una a Malta.

Gli hotel italiani che hanno avuto accesso a Preferred sono il Grand Hotel San Pietro di Taormina, situato in una villa del XIX secolo con 63 camere e viste panoramiche, una piscina esterna circondata da magnifici giardini, un ristorante all’aperto con una grande terrazza e la Rotonda sul Mare, una terrazza che serve la cena per due persone direttamente sopra la piccola Isola Bella. Tra le altre caratteristiche, una spa di lusso con sauna finlandese e bagno turco, e itinerari selezionati, tra cui escursioni private in barca per ammirare grotte marine, spiagge rocciose e l’Etna. C’è anche una navetta gratuita che accompagna gli ospiti nel centro culturale di Taormina per shopping di design, ristoranti ed esperienze culturali.



E ancora, a Roma, entra in Preferred Umiltà 36, situato nel centro della Capitale, mette a disposizione 47 camere distribuite su diverse categorie, tre ristoranti che servono piatti italiani e argentini, una terrazza bar e lounge sul rooftop. L’hotel fonde stili Art Decò con il modernismo e altri periodi stilistici contemporanei.



Infine, ultima new entry italiana, l’Hotel Savoia & Jolanda a Venezia. Affacciato sulle acque del Bacino di San Marco e del Canal Grande, a pochi passi dalla piazza più famosa di Venezia, l’hotel unisce i tocchi lussuosi di un opulento palazzo veneziano con i comfort e i servizi del 21° secolo. Con meno di 50 camere e suite, fra le quali quelle all’ultimo piano con vista mozzafiato sulla città, l’hotel mette a disposizione dei clienti un ristorante, un centro fitness e benessere e terrazze fiorite