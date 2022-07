Il migliore hotel del mondo è italiano. Lo dicono i lettori di Travel+Leisure che per il 2022 hanno incoronato il Rosewood Castiglion del Bosco come Best Hotel of the World. Unica struttura italiana fra i primi 10 classificati, l’iconico hotel fra le colline toscane si dimostra il più amato sia per la destinazione che per il servizio e la qualità che rendono il viaggio memorabile.

Il tradizionale sondaggio che la rivista realizza fra i suoi lettori quest’anno mostra chiaramente l’entusiasmo per al riapertura del mondo ai viaggi: in particolare viene premiata l’Europa, con 4 hotel che si inseriscono nella lista dei primi 10 migliori del mondo. E per la prima volta dopo più di 10 anni la vetta della classifica è appannaggio del Vecchio Continente, con il Castiglion del Bosco, appunto, seguito da Grace Hotel, Auberge Resorts Collection sull’isola di Santorini di Grecia.



Per la terza piazza ci si trasferisce alle Maldive, dove svetta il Waldorf Astoria Ithaafushi, seguito in quarta posizione da un boutique hotel americano, il Pickering House Inn a Wolfeboro nel New Hempshire.



Quinta posizione ex aequo per il One&Only Reethi Rah alle Maldive e per il Royal Mansour di Marrakech in Marocco, mentre in settima posizione si piazza il Capella Ubud a Bali.



La prima grande città compare in ottava posizione ed è New York grazie al The Lowell, mentre il nono posto è per Parigi, con il nuovissimo Hotel Madame Reve. Decimi pari merito l’altrettanto nuovo Rosewood Villa Magna a Madrid e il The Oberoi di Nuova Dheli.



Gli italiani

Dopo il Rosewood Castiglion del Bosco, bisogna scendere in 15° posizione per trovare una nuova struttura italiana. Si tratta del Portrait Firenze, che è seguito al 37° posto dall’iconico Santa Caterina di Amalfi.



Al 41° posto si affaccia Roma, con l’Hotel De Ville, a Rocco Forte Hotel seguito al 42° posto dal celebre Il San Pietro di Positano.

E ancora, 53° in classifica generale e sesto in Italia è il Grand Hotel Tremezzo sul lago di Como, seguito da Borgo Egnazia a Fasano in Puglia e dall’Hotel Savoy, a Rocco Forte Hotel, di Firenze.



Infine, nono nella Penisola e 87° in classifica generale, Hotel Caesar Augustus di Capri, mentre la top ten tricolore si chiude con il Grand Hotel Villa Serbelloni a Bellagio, sempre sul lago di Como.