In Sardegna fitness vista mare: apre la prima Wellness Suite di Technogym

Fitness vista mare in Sardegna. Apre a Palau, nell’Hotel La Vecchia Fonte, la prima Wellness Suite targata Technogym.



Si tratta di una vera e propria palestra privata, in cui gli ospiti possono allenarsi nella privacy della propria camera, con la Technogym Bench, panca di design pensata per allenamenti total body.



“La proposta nasce dall’ormai affermata necessità dei viaggiatori di proseguire il proprio allenamento anche in vacanza per un’esperienza sempre più esclusiva” spiega in una nota il managing director di Luxury Hospitality, che gestisce la struttura a 4 stelle.

L’hotel mette anche a disposizione degli ospiti il training on demand, offrendo una Technogym Case, contenente un kit completo di attrezzature per allenarsi ovunque, anche in spiaggia, grazie anche a una libreria digitale di video esercizi consultabili tramite QR Code.