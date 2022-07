Efficientamento energetico in hotel, un traguardo possibile

L’efficientamento energetico non è più un’opzione, ma una necessità inderogabile. Nonostante l’apprezzamento per i contributi straordinari stanziati dal Governo, sotto forma di crediti d’imposta per il contenimento dei costi di luce e gas (rinnovati anche con l’ultimo decreto-legge del 17 maggio scorso), il settore alberghiero ha bisogno di interventi sistemici.

È la cruda conclusione cui è pervenuto l’Osservatorio Confcommercio Energia, che, in collaborazione con Nomisma Energia, ha tracciato un’analisi del trimestre gennaio-aprile 2022: “L’annullamento temporaneo degli oneri di sistema deciso dal Governo – riporta il documento d’analisi – e gli interventi provvisori sulla fiscalità energetica hanno consentito di alleggerire sensibilmente le bollette elettriche e del gas, ma nonostante ciò i costanti rincari della componente energia continuano a pesare notevolmente sui conti delle imprese”.



