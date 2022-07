Moxy Hotels: esperienze immersive con la realtà virtuale

Moxy Hotels conduce i propri ospiti all'interno di un'esperienza immersiva grazie a 'Moxy Universe, Play Beyond'. Si tratta di un tuffo nella realtà aumentata che consente di viaggiare virtualmente nel mondo di Moxy: ciascuno potrà creare il proprio avatar e giocare. Questa iniziativa riguarda attualmente 12 Moxy Hotel dell'area Asia-Pacifico come il Moxy Osaka Shin Umeda in Giappone e il Moxy Seoul Insadona in Corea, e verrà portata avanti fino al 31 dicembre 2022.

Come si legge su travelmole.com, già prima dell'arrivo in struttura, gli ospiti possono accedere al Moxy Universe dal proprio smartphone, poi, una volta al check-in, sarà sufficiente scansionare un Qr code per sbloccare le esperienze da scoprire muovendosi tra le camere e le aree comuni, a base di ologrammi e proiezioni, con la possibilità di tornare a casa perfino con dei premi.



Gaia Guarino