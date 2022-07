Garibaldi Hotels, focus sui mercati esteri per allungare la stagione

La volontà di credere nel ritorno della clientela straniera ha premiato Garibaldi Hotels, che ora riscontra forti segnali di recupero della componente internazionale, ad esempio al Santina Resort & Spa, prenotato da turisti provenienti dall’Est Europa e dalla Spagna.

Obiettivo destagionalizzare

“Abbiamo scelto di dedicare un contingente di camere pari a circa il 50% della struttura a operatori stranieri con contratti di esclusiva nei loro Paesi - spiega il direttore generale Fabrizio Prete -. Si tratta di una clientela molto importante per l’allungamento della stagione, inoltre parliamo di una tipologia di cliente interessato a scoprire il territorio con escursioni diurne, che vive la struttura soprattutto nel tardo pomeriggio e la sera ama rilassarsi in hotel utilizzando servizi a pagamento tra cui il centro benessere per massaggi e trattamenti”.



Le aperture annuali

Il Gruppo punta molto sulla destagionalizzazione con una strategia di aperture annuali iniziata nel 2021 e che già nel 2022 può vantare metà delle strutture aperte tutto l’anno con un presidio continuativo su Puglia, Lazio, Trentino e Umbria. “Stiamo studiando una soluzione continuativa anche per il Santina Resort & Spa, che è stato progettato come struttura modulabile per il contenimento dei costi in caso di apertura parziale anche fuori stagione - aggiunge Prete -. Anche per il centro benessere, inaugurato lo scorso giugno e aperto anche agli esterni, puntiamo sull’apertura annuale”.



L'ingresso in Scalapay

Sempre con l’obiettivo della destagionalizzazione ma anche per ampliare il proprio target di riferimento attraverso le vendite online che Garibaldi Hotels è appena entrato nel circuito di Scalapay, seguendo la tendenza dell’anno in campo di pagamenti del Buy Now Pay Later. “Siamo convinti che soprattutto in questo periodo storico la possibilità di far pagare le vacanze in tre rate senza interessi sia un valore aggiunto per il cliente, ma anche per le strutture ricettive che hanno comunque la sicurezza di incassare subito l’importo totale del soggiorno” conclude Prete.