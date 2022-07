Accor, al via tre nuove strutture premium in Uzbekistan

Accor scopre l'Uzbekistan e presenta il progetto di tre hotel legati ai suoi premium brand. Il gruppo alberghiero ha siglato una partnership con Hyper Group of Companies per l'apertura del Mövenpick Samarkand e dello Swissôtel Tashkent, strutture già esistenti che verranno rinnovate, e dello Swissôtel Charvak, quest'ultimo di nuova costruzione. In questo modo, l'offerta ricettiva del Paese nei prossimi anni si amplierà con oltre 500 camere.

Come sottolineano i vertici di Accor, questa mossa permette all'azienda di rafforzare il proprio posizionamento sul mercato uzbeko.



Come riporta breakingtravelnews.com,il Mövenpick Samarkand conterà 165 camere e accoglierà i primi ospiti verso la fine del 2022. Lo Swissôtel Tashkent sarà un 5 stelle, permetterà di scegliere tra 173 eleganti stanze e suite e aprirà nel terzo trimestre del 2023.



Lo Swissôtel Charvak, infine, sarà un resort unico nel suo genere. 206 camere e suite nell'area di Novobod con una serie di servizi di altissimo livello, il tutto disponibile dal 2024. G.G.