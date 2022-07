Più stelle per gli hotel italiani, la richiesta di Garavaglia

di Alberto Caspani

Aumentare gli hotel di qualità. Alla luce delle tendenze alberghiere internazionali, presentate nella quarta edizione dell'Hospitality Forum di Milano, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia (nella foto) chiede al mercato italiano d'incrementare non solo il numero degli alberghi 5 stelle, ma agli hotel in generale e di puntare a ottenere una o due stelle in più.



Obiettivo del ministro ampliare gli investimenti

"Questo tipo di riconoscimento significa aumento del rating bancario - ha dichiarato Garavaglia -, dunque una risorsa in più per consolidare il sistema Italia in un periodo di forti turbolenze economiche e finanziarie. Il Ministero si sta muovendo anche per allargare la quota degli investimenti previsti per il turismo dal Pnrr, sulla carta pari a 2,4 miliardi di euro (di cui 1,8 per il settore alberghiero), ma in grado di salire sino a 7 miliardi grazie alla leva finanziaria".

A breve sarà perciò indetta una nuova serie di bandi volti a favorire gli investimenti di taglio maggiore (pari complessivamente a oltre 1 miliardo di euro), con un invito speciale alle Regioni a seguire l'esempio finanziario integrativo già attuato da Calabria e Basilicata.