Gasparini, voco Venice Mestre - The Quid: “Il legame con il territorio ci premia”

di Stefania Galvan

“L’obiettivo è mantenere il forte legame con il territorio pur appartenendo a un gruppo internazionale come IHG Hotels & Resorts e, a giudicare dal gradimento degli ospiti, lo abbiamo raggiunto”. Giorgia Gasparini, general manager del nuovo voco® Venice Mestre - The Quid, tratteggia il bilancio di questi primi mesi di attività della struttura, operativa da aprile dopo il rebranding che l’ha traghettata dal gruppo BWH Hotel Group a IHG, rendendola il secondo albergo a marchio voco in Italia dopo quello di Milano. La gestione è sempre di HNH Hospitality.

“Il successo è stato immediato - commenta Gasparini -, abbiamo intercettato un’interessante componente long haul con gli statunitensi in primo piano, ma anche una piccola percentuale di indiani e di clientela proveniente da Dubai. Crescono di pari passo anche gli ospiti europei, equamente distribuiti tra tedeschi, inglesi, francesi e spagnoli, anche se il 70% della clientela resta comunque italiano”.



La trasformazione delle aree comuni

Il legame con il territorio, si diceva, è forte e viene declinato in più modi, a partire dalla rivisitazione di tutti gli spazi comuni: “La ristrutturazione, curata dal famosissimo studio di architettura THDP di Manuela Mannino, ha rivoluzionato la fruizione degli spazi, aprendo la struttura al contatto con l’esterno ed eliminando tutte le barriere che delimitavano le varie aree” ci dice la manager. Anche il ristorante si apre agli ospiti esterni, cui propone piatti italiani e regionali, mentre il bar ha una terrazza che invita alla convivialità.



Esperienze inedite

Ma non è tutto: gli ospiti hanno la possibilità di intessere legami con la città anche grazie alle esperienze che l’hotel offre: “Vendiamo pacchetti acquistabili online o direttamente in albergo – spiega Gasparini - che, oltre ai biglietti d'ingresso alle principali mostre e attrazioni veneziane, possono includere visite classiche, adatte a chi viene qui per la prima volta, ma anche esperienze inedite come la visita a uno squero veneziano, il tipico cantiere delle gondole, il tour guidato dell’Arsenale, o ancora una prova di voga alla veneta, l'itinerario a piedi alla scoperta degli scorci più nascosti di Venezia e numerose altre escursioni e visite su richiesta”.



voco® Venice Mestre - The Quid, 4 stelle, ospita 128 camere e dispone anche di un'area gaming. “Proprio grazie a tutte queste proposte, oltre che al rebranding, stiamo assistendo a un forte incremento della clientela leisure - conclude Gasparini - e ci sono tutti i presupposti per una stagione molto, molto soddisfacente”.