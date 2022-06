di Alberto Caspani

Recensioni lunghe, capaci di argomentare il punto di vista personale e recenti. Questi i tre fattori che TripAdvisor, la più grande piattaforma di viaggi e recensioni al mondo (8 milioni di profili circa per 1 miliardo di recensioni/opinioni), ha individuato come essenziali nell’orientamento delle scelte di chi cerca consigli online.

Grazie alla collaborazione con Assoturismo-Confesercenti, avviata con un primo webinar d’approfondimento dal titolo 'Rilancio del turismo e potere delle recensioni online' (disponibile sul proprio canale YouTube e sul sito istituzionale), è emerso che la pandemia ha incrementato ulteriormente l'importanza dei consigli di viaggio, tanto da incidere per l’82% nella prenotazione degli alloggi e poco meno in riferimento alle attrazioni (77%) e ai ristoranti (70%).



La selezione dei giudizi

“A confronto con le otto principali piattaforme concorrenti - ha osservato Fabrizio Orlando, direttore relazioni istituzionali di TripAdvisor - la nostra viene riconosciuta da proprietari di alloggi e ristoranti come la più affidabile, con un indice del 43%. Anche il punteggio medio di recensione è salito dal 4,22 del 2018 al 4,30 su 5 del 2020, evidenziando la tendenza a lasciare recensioni soprattutto quando l’esperienza risulta positiva. Con 1,3 milioni di giudizi rifiutati prima della pubblicazione (Transparency Report 2021), l'algorito d'attendibilità prevede nei casi ambigui l’intervento diretto di un centinaio di mediatori, le cui rimozioni non hanno però superato il 3,5%”.