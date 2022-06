Crisi idrica e turismo: i timori di Federalberghi Garda Veneto

“La crisi idrica non ha conseguenze solo per il comparto agricolo, ma anche per quello turistico-ricettivo. Scenari come questi portano con sé una serie di disagi, anche per gli ospiti che vi soggiornano”. Federalberghi Garda Veneto si allinea alla preoccupazione per l’attuale situazione di siccità, ma si oppone all’ipotesi di togliere metri cubi d’acqua al Lago di Garda per sopperire ai bassi livelli idrici del fiume Po.

“Troppe volte è stato toccato il delicato ecosistema lacuale per sopperire alle mancanze di altri – ha affermato Ivan De Beni, presidente di Federalberghi Garda Veneto -: il lago ha accolto quantitativi ingenti di acqua e altro materiale in arrivo dall’Adige, salvando la città di Verona. Il Garda è scelto in... (continua a leggere su Hotelmag)