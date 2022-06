The Student Hotel, il fondo sovrano di Singapore diventa azionista

Il fondo sovrano di Singapore entra in The Student Hotel. Attraverso un accordo appena siglato, cambia l’assetto societario della catena, valutata 2,1 miliardi di euro.

Secondo quanto si apprende da ilsole24ore.com, il fondo previdenziale olandese Apg aumenterà la sua partecipazione in The Student Hotel. Contestualmente, farà il suo ingresso nella compagine azionaria anche Gic, il fondo sovrano di Singapore, che attraverso un accordo siglato di recente acquisirà le quote di proprietà di Aermont Capital.



Obiettivo dell’operazione sarà la crescita del brand Tsh, attraverso l’apertura di altri 50 indirizzi e lo sviluppo tecnologico.