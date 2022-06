Imu strutture turistiche: ok dell’Ue agli aiuti di Stato

La Commissione europea ha approvato, nel quadro delle norme Ue in materia di aiuti di Stato, un regime italiano da 15,6 milioni di euro a sostegno dei settori turistico e termale nel contesto della pandemia di coronavirus. La misura è stata approvata nell’ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato, affermando che “la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio al grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, in linea con l’articolo 107 (paragrafo 3, lettera b) e con le condizioni stabilite nel Temporary Framework”.

Il regime consiste in aiuti di importo limitato e sostegno ai costi fissi scoperti, sotto forma di credito d'imposta per compensare parzialmente le imprese per il pagamento dell'imposta municipale propria (Imu) relativa alle attività turistiche...