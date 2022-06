Si apre oggi la finestra per richiedere i contributi a fondo perduto per le ‘pratiche sostenibili’.

L’avviso pubblico contenente le procedure per accedere all’agevolazione - 1 milione di euro per il 2022 - è stato pubblicato ieri sul sito del Ministero del Turismo.



A partire dalle 12 odierne le strutture turistiche ed alberghiere, esercenti attività ricettiva, a carattere imprenditoriale, potranno richiedere il contributo trasmettendo la documentazione debitamente compilata, tramite Pec, alla casella pratichesostenibili@pec.ministeroturismo.gov.it.



Il termine ultimo per l’invio delle istanze è fissato per le 12 del 31 ottobre 2022, salvo esaurimento della dotazione finanziaria.



L’Avviso è consultabile a questo link