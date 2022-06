Horeca e wedding: istanze aperte per i contributi a fondo perduto

Anche gli alberghi possono accedere al contributo previsto dal decreto sostegni bis per i settori Horeca, wedding, intrattenimento e organizzazione cerimonie.

La domanda, si legge su Hotelmag, deve essere presentata entro il 23 giugno 2022. La misura è volta a mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha duramente colpito le imprese operanti nei suddetti settori, attraverso l’erogazione di un contributo a fondo perduto.



Le risorse finanziarie disponibili – come spiega un comunicato del Mise – sono pari a euro 60 milioni di euro per l’anno 2021, di cui: una quota pari a 40 milioni destinata al settore del wedding; una pari a 10 milioni di euro destinata alle imprese operanti nel settore dell’Horeca; e un’altra da 10 milioni per il settore dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie.



L'articolo completo è disponibile su Hotemag a questo link.