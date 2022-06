Saint Moritz: debutto in dicembre per il 5 stelle Grace La Margna

Il Gruppo Grace Hotels scommette su Saint Mortiz, dove si prepara ad aprire un hotel a 5 stelle da 74 camere, molte delle quali suite, più otto punti wine/food tra ristoranti, bar e lounge, oltre alla Spa.

"A Saint Mortiz non apriva un albergo praticamente da cent’anni – commenta in un’intervista rilasciata a Il Giorno David Frei, general manager della struttura che sarà inaugurata il prossimo 15 dicembre –; ci sono state diverse ristrutturazioni ma nessuna nuova apertura. Vogliamo colmare un vuoto, proponendo un albergo di lusso ma allo stesso tempo informale, senza particolari dress code e aperto alle famiglie con bambini; una struttura che interpreta i concetti di charme ed eleganza in chiave moderna".



Questa la filosofia di fondo del Grace La Margna (nella foto, il rendering), che si svilupperà su due edifici collegati fra loro. Uno è quello del vecchio albergo La Margna, inaugurato nel 1906, completamente ristrutturato e ammodernato; l’altro è stato costruito ex novo, sopra la stazione ferroviaria del Trenino Rosso del Bernina.



"Numerose località alpine, in Svizzera e non solo, hanno fatto passi avanti nell’offerta turistica – aggiungea Frei -. St. Mortiz invece è rimasta legata a vecchie consuetudini. Saremo l’unico albergo aperto 365 giorni l’anno, con l’aria condizionata. Uno dei ristoranti sarà aperto a tutte le ore e il bar principale diventerà un punto di riferimento per i turisti e per le persone del posto".