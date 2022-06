Tax Credit Riqualificazione: fino alle 12 di oggi l’invio delle istanze

Scade oggi alle 12 il tempo per l’inoltro delle istanze per il Tax Credit Riqualificazione. Accedendo alla piattaforma dedicata, strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta possono inviare le domande per accedere al credito di imposta per le spese di ristrutturazione ed efficientamento energetico sostenute nel 2020 e nel 2021.

Nel dettaglio, è previsto un credito di imposta nella misura del 65% (entro un massimo di spesa di 200.000 euro) per interventi di: manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; eliminazione delle barriere architettoniche; incremento dell’efficienza energetica; adozione di misure antisismiche; acquisto mobili e componenti di arredo; realizzazione di piscine termali ed acquisizione di attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività degli stabilimenti termali.



Invio istanze

La piattaforma per l’invio delle istanze è raggiungibile a questo link



Eventuali richieste di assistenza nella fase di compilazione delle istanze dovranno essere inviate esclusivamente via e-mail scrivendo all’indirizzo: assistenza_creditodimposta@ministeroturismo.gov.it