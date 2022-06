Sicilia: maxi investimento del Gruppo Bulgarella per un 5 stelle a Balestrate

Un investimento da 15 milioni di euro e un obiettivo: rivoluzionare un territorio rendendolo attrattivo per il turismo di lusso. L’idea è del Gruppo Bulgarella cha a Balestrate, vicino a Palermo, ha acquistato l’ex Colonia Marina A. De Gasperi con l’intento di trasformarla in un hotel a cinque stelle.

La rigenerazione di un intero territorio

“Una struttura - spiega il sindaco Vito Rizzo - di alto livello che, messa a sistema con le altre infrastrutture turistiche già presenti, consentirà di fare un salto di qualità a tutto il comparto. Un esempio virtuoso di collaborazione pubblico-privato, che consentirà non solo la riqualificazione dello storico immobile, ma sarà un vero e proprio intervento di rigenerazione urbana per tutto il territorio”.



“Siamo felici di essere riusciti a portare avanti questo importante progetto in Sicilia - dice il direttore generale del settore alberghiero del Gruppo Bulgarella, Ray Lo Faso -. Nonostante le difficoltà e le lentezze burocratiche che spesso non ci consentono di essere efficienti come in altri territori, crediamo ancora fortemente nello sviluppo del nostro gruppo in questa splendida regione”.



Il piano d'intervento

Saranno realizzate circa 127 unità suddivise tra camere, suite e piccole unità indipendenti. Saranno inoltre aggiunti bar, ristoranti, piscine e servizi annessi alla struttura. L’intervento prevede poi la riqualificazione della strada di accesso al nuovo complesso alberghiero per una lunghezza di circa 600 metri, restituendo alla cittadinanza un tratto di lungomare e di passeggiata pedonale.



“Crediamo nell'area poiché ha delle enormi potenzialità di sviluppo – sottolinea Lo Faso -; crediamo nella struttura per la sua importanza strategica; crediamo che la riqualificazione della struttura porterà un enorme beneficio all'intero territorio; crediamo, da siciliani, nelle nostre potenzialità inespresse. Abbiamo trovato una classe politica che, pur nelle difficoltà, ha deciso di credere nell' interazione tra pubblico e privato ed abbiamo deciso di proporre il nostro investimento al fine di realizzare un moderno 5 stelle pieno di comfort e stile”.



L’investimento del gruppo segue quello fatto negli scorsi mesi in Liguria, a Sarzana, dove è stata acquistata l’ex colonia Olivetti. Il Gruppo Bulgarella ha già realizzato un’opera simile a Calambrone, in provincia di Pisa, dove è nato il Toscana Charme Resort, una struttura turistica che ha avuto un impatto positivo su tutto il territorio in termine di presenze turistiche, di occupazione, di indotto e d’immagine.