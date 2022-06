Torino, l’ex sede della Procura diventa un hotel a 4 stelle

L’ex sede della Procura di Torino diventerà un hotel. La Giunta ha approvato la delibera per la riconversione in un albergo a 4 stelle dell’edificio sito in via Milano, nelle vicinanze del Municipio e a poca distanza dalla centralissima Piazza Castello. Delibera che ora sarà sottoposta al vaglio del Consiglio comunale.

Inutilizzato dal 2001, l’immobile - riporta Ansa.it - è stato acquistato nel 2019 dal Fondo Euripide, gestito da Investments Sgr.



Il progetto prevede il restyling e l’ammodernamento completo della struttura, con la realizzazione di un parcheggio sotterraneo.



I lavori dovrebbero partire verso l’autunno, fra settembre e ottobre, per poi terminare nella prima parte del 2024.