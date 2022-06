Marriott verso la sospensione delle attività in Russia

Marriott sospenderà le operazioni in Russia. L’annuncio è arrivato direttamente dal gruppo alberghiero attraverso una nota, in cui - riporta Travel Weekly - si precisa come “le nuove sanzioni annunciate da Usa, Uk ed Europa rendano impossibile continuare a operare nel mercato russo”.

Lo scorso mese marzo - in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia - il gruppo ha chiuso l’ufficio a Mosca e sospeso tutti gli investimenti previsti nel Paese. Ma la cessazione delle attività non sarà altrettanto rapida. Secondo quanto fatto sapere dal gruppo alberghiero, infatti, sarà complesso interrompere le attività dopo 25 anni.



“Dall’inizio della guerra – ha spiegato ancora Marriott - siamo rimasti in regolare contatto con i nostri team sul campo, mentre continuavamo a valutare la nostra capacità di operare in un panorama geopolitico in evoluzione”.