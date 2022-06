"La gestione dell'Hotel Danieli di Venezia passerà a Four Seasons. A riferire la notizia lo stesso presidente del gruppo, Christian Clerc, annunciando i piani che il player alberghiero del lusso ha in serbo per l’iconica struttura della città lagunare.

“L’hotel resterà di proprietà del Gruppo Statuto perché noi non acquistiamo mai le mura - ha detto in un’intervista ad Affari&Finanza di Repubblica -, ma noi lo riporteremo all’antico splendore; saranno però necessari 18 mesi di lavori e il nome Four Seasons apparirà ufficialmente solo all’inaugurazione definitiva, prevista per il 2024”.



Un piano di investimenti

Un nuovo investimento del gruppo in un Paese, l’Italia, in cui Four Seasons ha già tre strutture a Milano, Taormina e Firenze. Il motivo è che il nostro Paese sta marciando a pieno ritmo. “L’Italia – sottolinea Clerc – sta andando molto bene perché il nostro viaggiatore cerca soprattutto l’eccellenza e in questo è un Paese che può offrire moltissimo. Abbiamo quindi un forte piano di espansione sul territorio”.



Esperienza di qualità

Secondo il presidente la ripresa dei viaggi di fascia alta è la naturale conseguenza dello stop di due anni a causa del Covid. Oggi la voglia di viaggiare è tornata, ma al primo posto ci sono la sicurezza e un insieme di fattori in grado di trasformare un mero soggiorno in un’esperienza unica: “Per questo - specifica Clerc – al termine lusso preferisco quello di ‘qualità’, che è comprensivo di più voci che rendono una vacanza indimenticabile”.



Termini a parte, il mercato dei cinque stelle è in forte ripresa. “Anche se ci sono problemi sanitari e geopolitici che inevitabilmente bloccano mercati come la Cina e la Russia, e che possono riservare sorprese, io – sostiene Clerc – prevedo che chiuderemo il 2022 con ottimi risultati; non proprio come quelli del 2019, che per noi fu un anno eccezionale, ma comunque molto vicini a quei record”.



Sicurezza sanitaria al primo posto

Tra le mete più gettonate dai clienti Four Seasons, oltre all’Italia, gli hotel sul mare in America Latina, ai Caraibi, “ma anche Anguilla, Mauritius, Maldive e Messico. In ogni destinazione - conclude - è ancora richiestissima l’igienizzazione, che per noi non si limita solo a mascherine e gel, ma prevede un lavoro profondo, che l’ospite non vede ma percepisce”. S.G.