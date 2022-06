Ponte del 2 giugno, gli albergatori: “Positiva inversione di tendenza”

Nel primo ponte festivo il turismo è tornato e gli albergatori cominciano finalmente a vedere la luce in fondo al tunnel.

“Dopo tante false ripartenze, questa volta i segnali sembrano molto positivi. I numeri di questi giorni sono stati davvero importanti e si avvicinano ai livelli pre-Covid. Una ripartenza che finalmente ha coinvolto tutti i segmenti, mare, campagna e città d’arte – dichiara Maria Carmela Colaiacovo, presidente Confindustria Alberghi – e che segna finalmente una netta inversione di tendenza”.



Un segnale forte che arriva soprattutto dal turismo internazionale, americano in primis che è tornato scegliendo proprio l’Italia come primo approdo europeo dopo i lunghi anni di fermo forzato dei viaggi intercontinentali.



Rispetto allo stesso periodo del 2021, la presenza di viaggiatori dagli States è cresciuta oltre il 60%, molto vicina ai livelli prima della crisi, e la domanda sembra tenere anche per i prossimi mesi. Su base annua sarà difficile raggiungere i numeri del 2019, ma ci si aspetta un consistente balzo in avanti rispetto agli ultimi periodi.



“Complessivamente questo primo ponte estivo ha dato un segnale molto forte e positivo per gli operatori - prosegue Colaiacovo - testimoniato anche da Istat, che registra un aumento dell’indice del clima di fiducia delle imprese del comparto del turismo da 114,7 di aprile a 124,5 di maggio. Naturalmente le ferite della crisi chiederanno un lungo periodo per essere riassorbite, ma possiamo finalmente parlare di una decisa inversione di tendenza”.