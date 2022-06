Sandals Resorts debutta nei Caraibi olandesi, aperto il Sandals Royal Curaçao

Sandals Resorts approda nei Caraibi olandesi con il Sandals Royal Curaçao, che ha aperto i battenti il 1° giugno. La struttura si trova in un tenuta di oltre 1.200 ettari a poco più di 24 km dall’aeroporto internazionale di Curaçao, nella parte più meridionale dell’isola. Tra i servizi la prima piscina per il brand a due livelli Dos Awa Infinity Pool, con vista sulle Spanish Water e sull’aspro paesaggio montuoso, e gli 11 concept culinari, inclusi 8 ristoranti, sette dei quali sono nuovi per il brand e disponibili solo in questo resort, insieme a 3 food truck gourmet sulla spiaggia e 13 bar. Tra i concept completamente nuovi, da segnalare: Aolos, dove è possibile sperimentare la cucina mediterranea all’aperto; Vincent, un omaggio al famoso pittore olandese che propone un sostanzioso menù fusion europeo, e il food truck Toteki che serve piatti tradizionali di Curaçao.

Il programma 'Island Inclusive'

A disposizione degli ospiiti anche ‘Island Inclusive’, il primo programma di ristorazione esterna del brand, che include una gamma di opzioni al di fuori del resort, con otto ristoranti partner. Valido per soggiorni minimi di sette notti, il programma è disponibile esclusivamente per gli ospiti che hanno prenotato una suite Butler, così come per i Sandals Select Reward Members (Diamond, Pearl, Ambassadors Club), offrendo un buono di 250 dollari (circa 200 euro) per cenare fuori dal resort in uno degli otto ristoranti partner, con transfer di andata e ritorno inclusi.



Nuove categorie di camere

Le camere e suite sono 351: dalle Melemele Walkout Suites alle Sunchi Beachfront Suites, le sistemazioni di ispirazione locale includono categorie di camere completamente nuove, come le Kurason Island Poolside Butler Bungalows e le Awa Seaside Butler Bungalows, affacciate su lagune private e sulla costa di Curaçao, tutte con un unico denominatore: il lusso estremo. I servizi e gli arredi spaziano dai pavimenti in legno ai soffitti a volta, letti king-size realizzati su misura, mini bar completamente riforniti, smart TV e altro ancora, come l’esclusivo servizio Signature Butler Elite di Sandals, i trasferimenti aeroportuali e servizio in camera 24 ore su 24 in alcune suite selezionate. Gli ospiti che prenotano una suite di categoria top hanno a disposizione, gratuitamente, una Mini Cooper decappottabile per partire alla scoperta dell’isola.



La celebrazione della gente e delle tradizioni isolane

“Questo resort - commenta Adam Stewart, Executive Chairman di Sandals Resort -, un lavoro realizzato con amore, inizialmente, sotto la guida di mio padre e nostro defunto fondatore, Gordon "Butch" Stewart, è testimonianza del potere di trasformazione del turismo che passa attraverso esperienze di nuova generazione che non solo alzano il livello nelle vacanze all-inclusive, ma che sanno anche celebrare la gente, i sapori, il territorio a ogni passo del percorso”.