B&B Hotels a quota 8 nella Capitale con il Roma Italia Viminale

Altra new entry italiana per B&B Hotels che aggiunge ancora una volta Roma al suo portfolio rilevando l’Hotel Roma Italia Viminale, situato nel rione Monti. Si tratta di una struttura da 23 camere che variano da singole a quadruple in categoria classic o superior.

“L’inaugurazione dell’ottava struttura nella Capitale è per noi un traguardo importante, soprattutto considerando che solo venti giorni fa abbiamo aperto la seconda struttura a Fiumicino - commenta Valerio Duchini, presidente e a.d. di B&B Hotels Italia -. Il B&B Hotel Roma Italia Viminale è la soluzione perfetta per chi cerca un soggiorno con un ottimo rapporto qualità prezzo nel centro della città, ideale per visitare le principali attrazioni turistiche e per accogliere il cliente sia leisure sia business”.