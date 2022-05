IHG, accordo con Medallia Zingle per la comunicazione con i clienti

Il suo obiettivo è far sì che gli hotel del gruppo possano rispondere alle richieste e ai commenti dei clienti in maniera tempestiva e mirata, aumentando i livelli di servizio. Per questo motivo IHG® Hotels & Resorts ha scelto il sistema di messaggistica Medallia Zingle per tutti i suoi 17 brand e le sue circa 6.000 strutture operative in 100 Paesi.

Servizio più rapido per i clienti

La tecnologia basata sull'intelligenza artificiale di Medallia Zingle contribuirà a ridurre la pressione sugli staff consentendo loro di gestire e modulare facilmente la comunicazione degli ospiti in maniera anche immediata e fornire un servizio più rapido ed efficiente, con impatti positivi sulla fidelizzazione e sul passaparola e, quindi, sul business.



“Come IHG Hotels & Resorts - sostiene Andy Todd, Global Head of Digital Customer Experience di IHG Hotels & Resorts - siamo alla continua ricerca di nuove opportunità per far sì che le nostre strutture in tutto il mondo possano offrire agli ospiti un servizio ineguagliabile. Medallia Zingle aiuterà i colleghi degli hotel a connettersi ai clienti in modi nuovi”.



L’accordo estende la partnership siglata nel 2014 tra IHG e Medallia per migliorare gli strumenti di indagine e di reportistica 'HeartBeat' di IHG integrando più fonti di feedback, in primo luogo i social, e facilitare la cosiddetta fase del 'close the loop e, quindi, consentire ai team alberghieri di IHG di valutare, analizzare e agire rapidamente sulla base dei commenti dei clienti.



Comunicazioni in tempo reale

L’estensione della partnership a Medallia Zingle permetterà ora agli ospiti di IHG di comunicare in tempo reale con i team degli hotel, selezionando la lingua e lo strumento di comunicazione che preferiscono, inclusi sms, app, web chat e WhatsApp. Grazie alla piattaforma Medallia Zingle il personale delle strutture del gruppo IHG sarà in grado di interagire con i clienti durante il loro soggiorno, rispondendo alle richieste in modo più efficiente e sviluppando connessioni significative con gli ospiti, migliorando così la loro esperienza complessiva e la customer satisfaction.