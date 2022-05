Radisson Hotel Group apre a Juba il primo 5 stelle del Sudan

Radisson Hotel Group ha annunciato lo sbarco nel in Sud Sudan con l'apertura del Radisson Blu Hotel Juba, il primo hotel a 5 stelle del Paese a marchio internazionale. Situato a Juba, la capitale e la città più grande del Sud Sudan sul Nilo Bianco, il Radisson Blu Hotel Juba si trova a 10 minuti di auto dall'aeroporto internazionale di Juba, nel cuore della città.

Come riporta Travel Daily News, il Radisson Blu Hotel Juba offre 154 camere e suite luminose e moderne con vista sulla piscina, sulla città o sul fiume.

L'hotel offre numerosi servizi, tra cui una palestra, una piscina all'aperto e un centro benessere che comprende una spa con sauna, jacuzzi, bagno turco e saloni per uomini e donne.

Tim Cordon, area senior vice president, Middle East & Africa di Radisson Hotel Group, ha spiegato: “Siamo lieti di rafforzare la nostra presenza in Africa centrale aprendo le porte al primo hotel in Sud Sudan e al primo hotel a cinque stelle del Paese a marchio internazionale”. Caratterizzati da un'ampia offerta di ristorazione, i sei bar e ristoranti dell'hotel offrono una varietà di piatti in luoghi eleganti e accoglienti.

The Larder propone ad esempio un menù di cucina internazionale. Gli ospiti possono poi godere dei servizi dello Sports Bar, recarsi al Pool & Grill per un drink a bordo piscina o prendere un tè nella Lobby Lounge. La Sky Lounge al 13° piano offre una vista mozzafiato a 360 gradi su Juba.



George Balassis, direttore generale di Radisson Blu Hotel Juba, afferma: "Nel vero stile Radisson, io e il mio team non vediamo l'ora di accogliere e rendere ogni momento importante per i nostri ospiti e la comunità di Juba in un hotel dove la sicurezza e la protezione sono un massima priorità. Siamo certi che il nostro hotel diventerà la loro 'casa lontano da casa' e il luogo d'elezione per eventi e occasioni speciali di ogni tipo"

Per gli ospiti che intendono ospitare una riunione o un evento, l'hotel offre tre sale riunioni, tre spazi per riunioni e un'ampia sala da ballo che può ospitare fino a 500 ospiti.