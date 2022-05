Ecoturismo: a Mauritius nasce il progetto Bel Ombre

La mauriziana Rogers Group ha presentato il brand territoriale di Bel Ombre - nella parte sud-occidentale del Paese - proponendo questa destinazione come il punto di riferimento dell’ecoturismo. L'idea è quella di creare un luogo dove l'uomo e la natura possano convivere. Durante l'evento di lancio alla presenza di Steven Obeegadoo, ministro del Turismo di Mauritius, il gruppo ha sottolineato il proprio impegno al perseguimento di politiche green per raggiungere un obiettivo chiaro: divenire un benchmark per tutte le mete dell’Oceano Indiano che si propongono come sostenibili.

Come riporta breakingtravelmews.com, gli hotel, i ristoranti, i campi da golf e le ville sono stati integrati nel panorama, inoltre il modello di business di Bel Ombre vuole essere inclusivo e abbracciare il concetto di economia circolare, supportando le comunità locali e creando posti di lavoro. G. G.