Marriott si allea a The Red Sea Development Company per il primo resort in Arabia Saudita

Marriott International ha annunciato una partnership con The Red Sea Development Company per il debutto di Nujuma, il primo resort a marchio Ritz-Carlton Reserve in Medio Oriente, al largo delle coste dell’Arabia Saudita, nel 2023.

Come riportato da Travelpulse, attualmente ci sono solo cinque Ritz-Carlton Reserve nel mondo; Nujuma sarà situato al largo della costa dell'Arabia Saudita nel Mar Rosso, su isole private con 63 ville da una a quattro camere da letto, oltre a un centro benessere, diverse piscine e sale da pranzo.



Nujuma farà parte di Red Sea Project, un'iniziativa turistica che copre 28mila chilometri quadrati al largo della costa occidentale dell'Arabia Saudita.

Il progetto porterà nella regione un turismo di lusso e sostenibile, preservando al contempo oltre 90 isole incontaminate e oltre mille600 siti culturali. “



Siamo entusiasti di portare il nostro marchio più lussuoso, Ritz-Carlton Reserve, in Medio Oriente. Perfettamente inserito in uno dei progetti turistici più attesi al mondo, il resort unirà isolamento e raffinatezza per offrire una fuga di lusso altamente personalizzata" ha affermato Jerome Briet, chief development officer, Europa, Medio Oriente e Africa di Marriott International.