Wedding: la ripresa del settore passa dagli hotel

Il settore dei matrimoni viaggia verso la ripresa delle attività dopo il lungo periodo di assenza totale. Cambia la domanda, cambiano le cerimonie, ma l’Italia resta la meta prescelta. E soltanto l’hotellerie sa offrire sale, camere e spazi ad hoc.

Il 2022, come riporta Hotelmag, non segna solo l’anno della ripresa del wedding, ma rappresenta anche un momento di svolta nelle esigenze dei neosposi. Lo sottolinea la wedding planner Cira Lombardo: “Le persone hanno un forte desiderio di lasciarsi alle spalle un momento storico molto difficile. Le coppie hanno sempre più voglia di condividere la gioia, di vivere esperienze piene e indimenticabili, dando valore a ciò che permette agli ospiti di riunirsi e divertirsi, come gli spazi dove scattare foto, ma anche la musica e l’intrattenimento. Quanto alle preferenze in tema di regioni, la Toscana ancora al vertice, seguita da Lombardia e Campania, ma crescono rapidamente Puglia e Sicilia”.



Se di ripresa si può parlare in modo concreto, è però difficile fare un ragionamento retroattivo: “Gli eventi non celebrati e il lavoro non svolto durante l’emergenza non saranno recuperati”, sottolinea la wedding planner. Una perdita notevole, considerando che il budget medio per un solo evento che coinvolga una quarantina di persone provenienti dall’estero oscilla dai 60 agli 80mila euro.



In questo scenario la scelta della location per festeggiare con amici e parenti può diventare strategica. Difficile competere con gli hotel in termini di suggestioni e atmosfera. “Arrivare in una location spettacolare – afferma Raffaele Fabbricatore, make up artist, beauty consultant e autore del libro ‘La sposa insicura’ -, come può essere un hotel, è importante perché per gli ospiti sarà il primo impatto con tutto l’evento. Per questo suggerisco sempre di scegliere hotel di charme, che possano avere un angolo suggestivo al loro interno dove possano essere scattate foto che poi faranno un po’ la storia della nuova famiglia, foto che diventeranno indimenticabili”.



