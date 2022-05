Pagamento dilazionato in hotel: Nexi lancia ‘Incasso senza pensieri’

Prende il via un nuovo ciclo di webinar organizzato da Nexi Payment e Federalberghi per approfondire le caratteristiche del servizio ‘Incasso senza pensieri’ e rispondere in diretta ai quesiti. Queste le date dei prossimi seminari formativi online: mercoledì 25 maggio, giovedì 9 giugno, giovedì 16 giugno e mercoledì 22 giugno, sempre alle ore 15.

Il servizio ‘Incasso senza pensieri’ offre alle strutture ricettive una maggiore sicurezza degli incassi relativi alle prenotazioni online e ad altre prenotazioni effettuate a distanza.



Tra le funzionalità offerte dal servizio, vi è la possibilità di proporre al cliente un pagamento dilazionato, suddividendo in più tranche l’importo da incassare. Un aspetto che... (continua su HotelMag)