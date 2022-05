Las Vegas: The Cosmopolitan Hotel passa a Mgm Resorts

The Cosmopolitan Hotel, uno degli hotel più in vista della Strip di Las Vegas, diventa ufficialmente parte di MGM Resorts International. L’accordo è stato finalizzato con una transazione da 1,625 miliardi di dollari, un investimento che ha l’obiettivo di condurre verso un’implementazione dei servizi del celebre albergo, offrendo ai suoi ospiti una serie di benefit e amenities esclusivi.

Grande l’entusiasmo di Bill Hornbuckle, ceo e presidente di MGM Resorts, che come riporta travelpulse.com, sottolinea che si tratta di un grande momento per tutto il gruppo in quanto The Cosmopolitan rappresenta un brand iconico con una base solida di clienti fidelizzati, e dunque una ricchezza in più per il portfolio aziendale. G. G.