W Hotels cresce in Italia: prossime aperture a Firenze, Milano e Napoli

Il brand W di Marriott International ha un nutrito piano di sviluppo in Italia. Lo dice il ceo Anthony Capuano che racconta le nuove aperture del marchio nella Penisola.

“Dopo l’esordio nella Capitale – dice Capuano in un’intervista a Pambianco – abbiamo in programma diverse aperture. Cominciamo con un W a Firenze, tra fine 2023 e il primo trimestre 2024, e sempre nel 2024 ci saranno altri due opening, a Milano e a Napoli”.



Nel dettaglio, l’hotel di Milano sarà in corso Matteotti e prenderà il nome di W Milan-Duomo, mentre W Naples sorgerà in Piazza del Municipio.



La struttura milanese sorgerà all’interno di un edificio del 1920 nato come banca e metterà a disposizione 166 stanze e 36 suite, fra le quali una ‘extreme wow suite’.



Per quanto riguarda l’hotel di Napoli, anch’esso sorgerà all’interno di una ex banca e avrà 78 stanze e 17 suite.