Marchese, Ragosta: “Intercettiamo la voglia di tornare a viaggiare”

“Il sentiment per quest’estate è molto positivo: la gente ha una disperata voglia di vacanza e di ritorno alla normalità”. Giuseppe Marchese (nella foto), general manager di Ragosta Hotels, non ha dubbi: quest’estate segnerà il ritorno ai livelli pre-Covid in tutte le strutture del gruppo, da quelle di mare al Palazzo Montemartini di Roma.

Stagione più lunga

“Anche nella scorsa estate eravamo riusciti a portare a casa risultati incoraggianti a livello di gruppo - racconta -, ma quest’anno la stagione è già iniziata, le strutture sono tutte aperte e ricomincia ad arrivare anche la componente extraeuropea”.



Importanti i lavori di ulteriore upgrading delle strutture, a cominciare dal gioiello di Taormina: il La Plage Resort, che vede tra l’altro anche la nomina di un nuovo resort manager, Alfonso Cerreti. “Abbiamo rivisto tutta la parte del beach club con la terrazza sul mare, rendendola più fruibile alla clientela” spiega Marchese.



Un resort in stile maldiviano

La Plage Resort Taormina gode di una posizione privilegiata di fronte all'Isola Bella. Sorge all’interno di una riserva naturale tra pini marittimi secolari e giardini; è caratterizzato da bungalow che si celano perfettamente nella natura, con spiaggia privata, ed è facilmente collegato al centro storico con la funivia a pochi passi.



“Parliamo di un eco-friendly resort in stile maldiviano, un vero e proprio museo naturale all’aperto con in più una straordinaria attenzione alla tradizione gastronomica siciliana. Una struttura molto apprezzata dai nostri clienti, come dimostra la percentuale rilevante di repeater”.



Il cross-selling

Repeater che sempre più spesso si spostano da una struttura all’altra del gruppo, da Taormina a Vietri sul Mare, dove si trovano l’Hotel Raito Amalfi Coast e il Relais Paradiso Amalfi Coast (una villa privata con 22 camere e suite), oltre naturalmente al Palazzo Montemartini Rome, a Radisson Collection Hotel.



“Ciò che ci distingue dai competitor – conclude Marchese – è il servizio internazionale unito a un approccio professionale sì, ma anche amichevole, che fa sentire i nostri ospiti sempre a proprio agio”.

Stefania Galvan