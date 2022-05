Nh Hotel, primo trimestre positivo. Aragonés: “Verso il recupero dei livelli del 2019”

Nh Hotel Group ha registrato ricavi per 233,7 milioni di euro nei primi tre mesi dell’anno, risultato di quasi quattro volte superiore rispetto al primo trimestre del 2021, ma comunque inferiore del 33,7% ai numeri pre-Covid.

La società prevede di colmare tale divario nei prossimi mesi, visto che gli indicatori chiave di business - occupazione e tariffe giornaliere medie delle camere - si stanno riprendendo mese dopo mese da metà febbraio. Fino ad ora, nel 2022 l'occupazione ha raggiunto il 40% nel primo trimestre, passando dal 53% di marzo al 63% di aprile. La tariffa media giornaliera del primo trimestre è stata pari a 90 euro, con un rilevante incremento pari a 97 euro in marzo e 116 euro in aprile, che ha toccato lo stesso numero del 2019.



La tendenza al rialzo dell'Adr continua in maggio, e questo potrebbe portare al riallineamento sul RevPar del 2019. Secondo Ramón Aragonés, ceo di Nh, “la crescita dei volumi d'affari ha iniziato a prendere piede nel secondo semestre dello scorso anno ed è ripresa in modo rapido da metà febbraio. La pausa pasquale, con l’avvicinamento ai livelli pre-Covid, e l'ottimo andamento delle prenotazioni, inducono a credere che il 2022 segnerà una piena ripresa”.