Prende il via a Parma l’assemblea nazionale di Federalberghi

Si aprono oggi i lavori della 72a Assemblea nazionale Federalberghi, che si svolge a Parma negli Spazi Ipogei dell’Auditorium Paganini. A questo importante appuntamento annuale rappresentanti di tutti i territori nazionali e i ruoli della federazione degli albergatori possono vivere in presenza il loro incontro istituzionale.

Il programma prevede, come primo step, nel pomeriggio di venerdì 13 maggio, la convocazione dell’assemblea dei delegati, si legge su Hotelmag, che provvede agli adempimenti statutari. Sempre nella fascia pomeridiana del 13 maggio si svolgono le assemblee di Federalberghi Terme, Federalberghi Extra e Federalberghi.



Nella giornata di sabato 14 maggio è in programma l’evento pubblico che si svolge in forma di tavola rotonda. Dopo il saluto di Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, e Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, presenta la sua relazione sull’anno turistico 2021.



Successivamente si svolge la tavola rotonda moderata da Andrea Pancani, vicedirettore di La7, dal titolo “Turismo enogastronomico testimonial del brand Italia – Dai territori ai prodotti una rete per raccontare l’eccellenza”.



All’incontro partecipano il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, lo chef pluristellato Carlo Cracco, Roberta Garibaldi, amministratore delegato di Enit e curatrice del Rapporto Annuale sul Turismo Enogastronomico Italiano, Franco Maria Ricci, editore di Bibenda e presidente della Fondazione Italiana Sommelier.



Le conclusioni sono del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.