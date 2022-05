"Tra sofferenza, sgomento e realismo siamo sopravvissuti. E abbiamo tanta voglia di ottimismo". Così Bernabò Bocca, presidente nazionale di Federalberghi, racconta su TTG Magazine, a pochi giorni dall'Assemblea Nazionale che vedrà l'associazione riunirsi a Parma, lo stato di salute del comparto alberghiero dopo due anni durissimi, che non hanno risparmiato colpi a nessuno.

"Purtroppo molti di noi hanno dovuto interrompere l'attività - dice -. Quando chiude un albergo di tradizione è come se se ne andasse un pezzo di patrimonio che appartiene a tutti. Ma ora pensiamo solo ad andare avanti tenendo il passo". Un passo di ripresa che bisogna stare attenti a non lasciarsi sfuggire, fra le nuove preoccupazioni che arrivano dal conflitto in Ucraina e dall'aumento del costo della vita.



Ma il comparto non ha mai mollato e non ha davvero intenzione di farlo ora che i segnali sembrano girare al bello, con buoni risultati per le vacanze di primavera.



"Restiamo ancorati alla certezza che per il turismo valga sempre la pena battersi" dice il presidente che può parlare, finalmente, di nuovo entusiasmo e di rinascita.



