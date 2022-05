Falkensteiner assume, ecco le posizioni aperte

Falkensteiner assume in vista della stagione estiva, ma ha aperto diverse posizioni anche per inserimenti stabili o annuali. In particolare il gruppo cerca personale stagionale per le strutture in Veneto, Sardegna e Trentino Alto Adige.

Nove le professionalità ricercate per il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo (Venezia): si va dall’estestista al commis de rang ristorante e bar, dal receptionist all’addetto lavanderia, ma la struttura ha bisogno anche di nuovi camerieri, di un bagnino e di un concierge.



Nove le posizioni aperte anche al Falkensteiner Hotel Kronplatz di Riscone/Brunico (Bolzano), dove si ha bisogno, tra gli altri, di sommelier, vicedirettore del ristorante, barkeeper, ma anche commis de rang, chef de rang, porter, e poi ancora commis di cucina, chef de partie e receptionist.



Numerose le professionalità cercate

Più numerose acora le figure cercate per il Falkensteiner Capo Boi di Villasimius, in Sardegna dove, come spiega ticonsiglio.com, c’è bisogno di numerose professionalità in cucina, al bar e alla reception, oltre a un assistant general manager e a un food & beverage manager.



Diverse le posizioni aperte anche per lavori annuali, dal direttore residente del Falkensteiner Hotel & Spa Antholz/Anterselva (Bolzano), al tecnico manutentore, resident manager f&b e Bar Manager del Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo (Venezia). Aperte anche le candidature per una posizione di amministrazione dipendenti, collaboratore amministrazione e addetto alla camera al Kronplatz, mentre il Falkensteiner Family Resort Lido di Ehrenburg / Casteldarne (Bolzano) cerca commis de rang, chef de rang e un agente front office e il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo (Venezia) ha bisogno di un tecnico manutentore, un resident manager f&b e un bar manager.



Per vedere tutte le posizioni aperte e mandare il proprio curriculum occorre collegarsi alla pagina ‘offerte di lavoro’ sul sito del gruppo.