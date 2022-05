C'è voglia di ottimismo. Così Bernabò Bocca, presidente nazionale di Federalberghi, sintetizza l’attuale momento storico in un’intervista sul nuovo numero di TTG Magazine.

“Tra sofferenza, sgomento e realismo siamo sopravvissuti” spiega il presidente, che aggiunge: “Ora pensiamo solo ad andare avanti tenendo il passo. Restiamo ancorati alla certezza che per il turismo valga sempre la pena di battersi”. E i risultati stanno finalmente arrivando, perché gli italiani hanno riscoperto la voglia di viaggiare e di farlo in Italia. Ma anche gli americani “hanno ripreso ad arrivare nel nostro Paese”. Nuovo entusiasmo arriva in particolare dai ponti di primavera, che “sono stati una rinascita”.



Si torna a sorridere

Una ventata di ottimismo condivisa anche dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che in occasione del giro di boa del primo anno di attività alla guida del Dicastero, fa il punto sul nuovo Piano strategico, che dovrebbe essere definito entro ottobre.

Fra gli altri passi avanti segnalati dal ministro, la trasformazione di Italia.it in un hub digitale e la definizione di una banca dati di tutte le strutture ricettive.



Aria nuova anche in casa dei tour operator. In particolare, torna a sorridere il lungo raggio: finalmente e malgrado le tante difficoltà ancora da affrontare, le prime conferme di prenotazione stanno arrivando e contribuiscono con pratiche importanti a dare fiato alle casse di t.o. e adv.



Tutto questo e molto altro nell’ultimo numero di TTG Magazine, in distribuzione da oggi e online sulla digital edition.