Negli hotel inizia l’era dell’e-mobility

La e-mobility entra di diritto nella gamma di servizi forniti ai clienti degli alberghi, e le case produttrici seguono questa tendenza con novità all’insegna del comfort e del rispetto ambientale. Un tema a cui il nuovo numero di Turismo d’Italia ha dedicato un servizio.

L’hotellerie è costantemente orientata alla sostenibilità attraverso la riduzione delle emissioni di Co2, l’eliminazione delle materie plastiche, la scelta di prodotti biodegradabili e così via. Uno dei trend che più sta prendendo piede riguarda la mobilità. Oggi non ci sono case costruttrici che non abbiano veicoli green nel loro catalogo e, come spiega Annalisa Galante, docente di fisica tecnica ambientale al Politecnico di Milano, membro esperto di MceLab, “questo è... (continua a leggere su HotelMag)