Accor sta dando la caccia alla clientela di resort e villaggi. Il gigante alberghiero ha infatti annunciato il lancio di una collezione a livello mondiale dedicata all’All-inclusive, ma riservata a strutture di alto e altissimo livello.

Il lavoro sul progetto è iniziato nel 2016, quando Accor ha stretto una joint venture con Rixos Hotels, operatore di resort all-inclusive in Turchia, Medio Oriente e Asia centrale: l’obiettivo, secondo quanto aveva dichiarato il ceo Sébastien Bazin era “diventare uno dei principali operatori di resort in un mercato in forte espansione e completare l'offerta con interessanti destinazioni per il leisure”.



Dal 2016 ad oggi, passando attraverso la pandemia, la prospettiva di Accor è mutata: oggi il gruppo deve attrarre più che mai una clientela leisure con alto potere d'acquisto, per sopperire all'assenza di parte della clientela business. Da qui l’idea di creare una collezione All-inclusive in cui far rientrare cinque marchi upper level: Fairmont, Swissôtel, Movenpïck, Sofitel e Pullman.



Il prodotto comprenderà tutti i servizi delle strutture: club per bambini, attività di fitness, sport e benessere, nonché animazione e spettacoli e ovviamente i pasti, che saranno una componente importante di questa offerta, seguendo la linea del Concept Lab F&B di Ennismore, la Carte Blanchet.



Le tappe di sviluppo

Lo sviluppo internazionale della collezione si concentrerà su Europa, Medio Oriente, Africa, Turchia, Asia, America Centrale e Caraibi. Inizialmente, si concentrerà sullo sviluppo di 50 hotel Rixos in queste regioni, per poi espandersi in strategia multimarca che porterà all’apertura di 100 resort All-inclusive entro i prossimi cinque anni.



Le prime strutture ad aprire saranno il Rixos Gulf Hotel Doha e il Rixos Qetaifan Doha, pronte in tempo per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar. Anche lo Swissôtel Sharm el Sheikh aprirà entro la fine dell'anno e sarà il primo resort della collezione All-Inclusive con un marchio diverso da Rixos.