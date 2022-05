La denuncia di F.A.R.E: “Gli indennizzi per i B&B non imprenditoriali non arrivano”

Quando arrivano gli indennizzi? Questa la domanda che F.A.R.E. pone alla Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il Turismo. La Federazione chiede chiarimenti sulle tempistiche di erogazione degli aiuti stanziati nel 2021 dal Ministero del Turismo per i gestori di B&B non imprenditoriali.

“A distanza di 4 mesi – sottolinea F.A.R.E. in una nota - ancora nessuno degli aventi diritto ha ricevuto la somma prevista di 2.000 euro”.



Il fondo messo a disposizione della categoria ammonta a 5 milioni di euro. “Abbiamo già espresso nei mesi scorsi la nostra posizione in merito all’esigua somma messa a disposizione e al sistema con il quale doveva pervenire la richiesta ma ad oggi esiste un altro interrogativo che i gestori si stanno ponendo: quando arriverà l’indennizzo?”, commenta la presidente di F.A.R.E. Delia di Maio.



La richiesta

La Federazione ha scritto alla Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il Turismo “per avere informazioni certe e provenienti da fonti ufficiali da comunicare ai nostri iscritti e da divulgare attraverso i nostri canali informativi al fine di consentire una corretta informazione ai gestori. In un primo momento veniva comunicato che entro fine marzo sarebbe stato pubblicato l’elenco degli aventi, mentre nelle ultime settimane alcuni host hanno ricevuto una mail da parte del Dipartimento nella quale si chiedeva di comunicare alcuni dati relativi al gestore. Non si comprendono le motivazioni di tale richiesta dal momento che i dati erano già stati forniti in fase di compilazione della domanda e tutto questo, come prevedibile, sta creando una serie di interrogativi all’interno della categoria ai quali vorremmo dare delle risposte”.



“Sono solo 2.500 gestori in tutta Italia che hanno avuto la possibilità di fare richiesta e ci auguriamo che non debbano attendere ancora molto prima di ricevere l’indennizzo - conclude Di Maio - e come sempre siamo pronti a collaborare con le nostre Istituzioni”.