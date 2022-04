Parte la stagione estiva ‘en plein air’ di Human Company. Entro il 28 maggio le dieci strutture open air del gruppo (nove in Italia e una in Lussemburgo) saranno già pienamente operative.

Primi a inaugurare la stagione sono stati, il 23 aprile, lo hu Montescudaio village, hu Norcenni Girasole village, hu Altomincio village e lo hu Birkelt village. Il 28 maggio apriranno invece lo hu Park Albatros village, lo hu I Pini village, il Fabulous village. E poi ancora hu Firenze Camping in Town, hu Roma Camping in Tonw e hu Venezia Camping in Town.



Gli investimenti

Per prepararsi alla nuova stagione, Human Company ha affiancato un importante piano di investimenti al lancio di ‘hu openair’ - nuovo brand dedicato al portfolio di strutture all’aria aperta -, continuando sul percorso di digitalizzazione intrapreso nelle passate stagioni.



Nel dettaglio, il gruppo ha investito oltre 20 milioni di euro, nel rinnovamento, mantenimento e incremento dei servizi all’interno delle strutture (offerta f&b, piscine e lagune, parchi gioco, aree comuni, market, shop, esperienze, ecc.) e nell’aggiornamento del parco case mobili.



Il nuovo brand, invece, spiega l’azienda in una nota, “nasce da un processo di sintesi che trasforma Human - il brand di village e camping in town di Human Company - semplicemente in hu (si legge come “you”), per portare al centro il cliente, con la sua esperienza di soggiorno e vacanza costruita su misura dei suoi desideri”.



Sul fronte della digitalizzazione, tra le novità dell’estate 2022, oltre al nuovo sito huopenair.com dedicato all’universo dei village e dei camping in town del Gruppo, ci saranno una nuova web app per accedere a tutti i servizi e le offerte delle strutture hu open air.



“Guardiamo con fiducia e ottimismo alla prossima stagione estiva: nonostante le incertezze dell’attuale quadro macro economico, stiamo registrando segnali incoraggianti sul fronte delle prenotazioni con un elevato tasso di occupazione nell’alta stagione e livelli in crescita sui mesi spalla - spiega in una nota Domenico Montano, direttore generale, Human Company -: e se i paesi esteri sono i più influenzati dallo scenario internazionale, i volumi del mercato domestico si confermano in forte crescita. Un risultato di cui andiamo particolarmente orgogliosi, perché frutto dell’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni con gli ospiti italiani, che hanno trovato nell’esperienza open air un nuovo modo di vivere la vacanza made in Italy di qualità e su misura. Siamo pronti a tornare a dare il benvenuto a tutti i nostri ospiti con una stagione densa di novità, grazie anche a un importante piano di investimenti, che come sempre mira al costante miglioramento e alla continua innovazione della nostra proposta, oltre a una sempre maggiore contaminazione tra le nostre strutture, i territori e i loro abitanti”.