Crisi dei lavoratori stagionali, ecco le criticità da risolvere

Servizio al tavolo, tasto dolente della ristorazione. Gabriele Bianchi, maître e influencer selezionato da Forbes Italia fra le 100 eccellenze under 30, ha acceso i riflettori su uno dei problemi più critici relativi alla mancanza di lavoratori stagionali.

“Tanto l’Italia valorizza e gratifica la figura dello chef - ha osservato a Catania davanti al pubblico dei Giovani Talenti dell’Ospitalità - quanto non considera il ruolo fondamentale dei camerieri nel successo delle strutture d’ospitalità. Anche servire è un’arte e merita adeguato rispetto; se l’attenzione dei gestori continuerà a focalizzarsi solo sull’estetica, trovare giovani disposti a questo impiego diverrà molto difficile”.



Turni portati al limite della sopportazione, scarsità di ambienti dignitosi per consumare i pasti del personale e condizioni di soggiorno poco attente alle esigenze individuali sono solo alcuni dei punti stigmatizzati dal giovane maitre. “Alla luce dei dati d’impiego in Italia - ha riconosciuto Andrea Ronchetti, general manager del Cristallo Luxury Collection Resort & Spa di Cortina d’Ampezzo - è necessario che gli albergatori imparino a focalizzarsi non solo sulla gestione ordinaria e adottino nuovi linguaggi. Noi, ad esempio, ci siamo accorti che i giovani al lavoro a Cortina, in estate, si annoiano perché non trovano forme d’intrattenimento al di là del proprio impiego. Una soluzione potrebbe consistere nel rilevare e trasformare gli immobili per la loro ospitalità in centri di aggregazione”.

Alberto Caspani