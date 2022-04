di Stefania Galvan

Tre new entry in due anni e l’obiettivo di raddoppiare il numero delle strutture. Phi Hotels non si è lasciata spaventare dalla pandemia e continua a fare progetti ma senza mai allontanarsi dalla sua vocazione: l’hôtellerie e la riscoperta delle eccellenze delle città minori.

“Il nostro obiettivo - spiega Donato Sambuco, Phi Hotels Development Manager (nella foto) - è far sì che la clientela, attraverso le nostre strutture, colga l’anima della provincia italiana, con le sue eccellenze gastronomiche e la lunga storia della sua ospitalità”.



Da Modena a Treviso, da Francavilla al Mare a Gubbio, da Reggio Emilia a Bologna e Ozzano dell’Emilia, con Milano come unica eccezione di grande città: le strutture Phi Hotels ora sono otto. “La nostra convinzione - spiega Sambuco - è che il futuro dell’ospitalità sia nell’aggregazione di unicità. Solo unendosi si può avere la forza per entrare nei mercati internazionali. Per questo è fondamentale che le strutture mantengano la loro personalità, il loro carattere: noi subentriamo al proprietario nella gestione diretta acquisendo l’attività alberghiera e ci occupiamo di tutto, dalla rappresentanza alle vendite”.



Il boutique hotel medioevale

Tra le new entry più recenti il Phi Hotel Bologna Al Cappello Rosso, le cui origini risalgono addirittura al 1375 e che vanta oltre 600 anni di ospitalità, essendo già nato come taverna. Oggi è un boutique hotel in pieno centro: “Nessuno dei nostri alberghi supera le 60-70 camere - fa notare Sambuco - proprio perché le dimensioni ridotte consentono un servizio più personalizzato e accurato. Le camere di questo 4 stelle di Bologna sono 33, una diversa dall’altra, decorate da artisti e scenografi di fama internazionale”. Ma non basta: all’ospitalità tradizionale si affianca quella degli 8 appartamenti, una tipologia di soggiorno particolarmente apprezzata dopo la pandemia “perché consente di combinare il servizio alberghiero con la privacy di alloggi nelle immediate vicinanze dell’hotel”.



Il trend del bleisure

Più a vocazione business l’altra new entry del gruppo, il Phi Hotel Emilia a Ozzano dell’Emilia, vicino a Bologna, alla Strada dei Sapori dei Colli d’Imola e all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. “Dispone di 72 camere e di un’area congressuale - spiega il manager - e intercetta bene uno dei trend che stanno emergendo in questo periodo, quello del bleisure che spinge i clienti a mixare l’occasione lavorativa con la vacanza, allungando la permanenza fino al weekend”.



Anche il terzo ingresso, il Phi Hotel Dei Medaglioni a Correggio, è ideale sia per la clientela leisure che per quella business: “Nasce dall’unione di tre palazzi del XVI secolo, ha 53 camere e diverse sale meeting che ne fanno un luogo adatto per incontri di lavoro, ma anche per un soggiorno leisure”.



E sì, perché la pandemia ha sparigliato tutte le carte, ridefinendo la scala di priorità della clientela: “Prima si pensava solo al lavoro – fa notare Sambuco -, ora si cerca anche il relax in strutture come le nostre, che ben si adattano a questa combinazione”. Combinazione che ricomincia a riscuotere un certo consenso, a giudicare dall’andamento positivo degli ultimi mesi: “Il mercato domestico è in lenta, ma costante crescita - osserva il nostro interlocutore -, ma si parla soprattutto di individuali. Da aprile, poi, finalmente sono ricominciate anche le richieste di tedeschi, austriaci e francesi, che magari arrivano per lavoro e poi decidono di fermarsi. Ben diversa la situazione dei gruppi, per i quali riceviamo per ora solo richieste sporadiche e che, a mio avviso, potranno riprendersi appieno solo nel 2023”.



Una cosa è certa: con una situazione come quella che stiamo vivendo ogni pronostico è azzardato e bisogna cercare di essere il più flessibili possibile. “Più che di last minute parlerei di last second - precisa Sambuco -: è dunque impossibile fare programmazione, bisogna adattarsi a un mercato schizofrenico, che cambia di settimana in settimana. È come se ci fossimo trovati di fronte a un foglio bianco”.