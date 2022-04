Il Sandals Royal Bahamian riapre in versione più ‘glam’

Il Luxury Included® Sandals Royal Bahamian Spa Resort and Offshore Island di Nassau, a seguito di un restyling multimilionario, è pronto ad accogliere agli ospiti, offrendo un’esperienza multisensoriale unica.

Tra le novità figurano l’Island Village con le sue ville indipendenti e le rinnovate sistemazioni (camere e suite) di East Bay e West Bay dove sorge anche la nuovissima piscina zero-entry Swim-Up.



A soddisfare ogni palato è una variegata offerta gastronomica: si spazia da La Plume, che porta in tavola una squisita cucina francese a quella britannica servita, al Queen’s Pearl. Si vola in Italia meridionale al Tesoro, mentre al Soy si possono gustare degli ottimi piatti di sushi. Tra le proposte anche Kanoo, per un pasto veloce, e Butch’s Island Chop House, specializzato in piatti a base di carne e di pesce.



C’è poi la Coconut Grove, ampia lounge sulla spiaggia dove rilassarsi, godersi la musica dal vivo e provare le delizie proposte dai food truck gourmet Sweets n Tings, Coco Queen e Bahama Mamma Mia. Tra le novità anche il Mr. B’s bar.



A rendere il soggiorno davvero esclusivo è però l’isola del resort, Sandals Barefoot Cay, dove trovare il bar in piscina con altalene, jacuzzi a sfioro, doccia all’aperto e il nuovo ristorante Aralia House. L. F.