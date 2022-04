I tre tipi di hotel del futuro: antropocentrici, tecnocentrici e ibridi

di Paola Trotta

“In un prossimo futuro, potrebbero coesistere tre diverse tipologie di hotel, non più classificate in base alle stelle o alla reputazione, ma in base alla percentuale di 'personale biologico' impiegato": questa la visione del futuro di Simone Puorto (nella foto), autore e ricercatore digitale che a Btm a Taranto ha fatto il punto su Hotel Distribution 2050.

La prima delle tre tipologie prospettate è quella degli hotel tecnocentrici: economici, giovani, ostelli, aziendali, hi-tech. Poi gli hotel antropocentrici: di fascia alta, di nicchia, di lusso, di esperienza. E infine gli hotel ibridi, dedicati alla maggior parte dei clienti.



“Gli hotel economici – spiega Puorto - trarranno verosimilmente i maggiori benefici dalla sostituzione dei dipendenti umani con robot, chioschi di self check-in e altri automatismi, offrendo prezzi competitivi grazie alla riduzione del costo del personale umano". Si prevede anche che ci saranno hotel incentrati sull'uomo, prosegue, "completamente (o quasi) gestiti da esseri umani, che sarà un 'plus' per gli ospiti di lusso del futuro, i quali potrebbero essere disposti a pagare di più per questo servizio incentrato sull'uomo". E infine "in mezzo, e qui vorrei includere la stragrande maggioranza degli hotel ci saranno strutture 'ibride', dove l'umano e l'artificiale convivono, mantenendo un servizio il più umano possibile ma riducendo i costi e migliorando i processi, in una sorta di 'umanesimo tecnologico'".