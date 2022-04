Fondo Mise imprenditoria femminile: le date per presentare le domande

Prende il via il Fondo del ministero dello Sviluppo economico che incentiva le donne ad avviare e rafforzare attività imprenditoriali per realizzare progetti innovativi, e da maggio potranno essere presentate le domande.

Come riporta Hotelmag, le agevolazioni saranno concesse a fronte di programmi di investimento nei settori turismo e commercio, fornitura di servizi, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, industria.



Si tratta di un intervento inserito tra le priorità del Pnrr, a cui sono destinati complessivamente 200 milioni di euro, con l’obiettivo di supportare la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili.



Gli sportelli per la presentazione delle domande saranno gestiti da Invitalia per conto del Mise, secondo il seguente calendario di apertura degli sportelli. Per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 5 maggio 2022 e la presentazione a partire dalle ore 10 del 19 maggio 2022; per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 24 maggio 2022 e la presentazione a partire dalle ore 10 del 7 giugno 2022.



Il Fondo dispone di 160 milioni di euro di fondi Pnrr che hanno integrato i 40 milioni già stanziati in legge di bilancio 2021 ed è articolato su incentivi dedicati a imprese femminili (intese come imprese a prevalente partecipazione femminile e lavoratrici autonome) con sede legale o operativa situata sul territorio nazionale. L’avvio di nuove attività imprenditoriali sarà inoltre supportato con azioni dirette ad affiancare le donne nel percorso di formazione, ma anche attraverso servizi di assistenza tecnico-gestionale della misura.